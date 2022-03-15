Araban Kaymakamı Sevgili, kırsal mahalleleri ziyaret etti

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Ömer Sevgili, kırsal mahalleleri ziyaret ederek buradaki vatandaşlarla görüştü.

Kaymakam Sevgili, ilçe kırsalındaki mahalleleri ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Halkla buluşarak onların taleplerini dinlediklerini aktaran Kaymakam Sevgili, sorunlara yerinde çözüm bulmayı hedeflediklerini aktardı.

Kaymakam Sevgili'ye, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Kadir Gökhan Bakan, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Abdurrahman Şeker, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Kerim Yavuze, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki ile İlçe Müftüsü Şakir Aktaş da eşlik etti.