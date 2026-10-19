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Araban Kaymakamı Ceylan, Muhtarlar Günü'nde ilçe muhtarlarıyla buluştu

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Araban Kaymakamı Ceylan, Muhtarlar Günü'nde ilçe muhtarlarıyla buluştu
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Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçe merkezi ve kırsal mahalle muhtarlarını makamında kabul etti. Ceylan, muhtarlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

Kaymakam Ceylan, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerin muhtarlarını makamında kabul etti.

Ceylan, muhtarlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti

Muhtarlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek," Mahallelerimizin gelişimi ve vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerde önemli bir görev üstlenen tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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