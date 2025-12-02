Haberler

Araban Belediyespor'un Futbolcusu ve Kaleci Antrenörü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Araban Belediyespor'un Futbolcusu ve Kaleci Antrenörü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Gaziantep'in Araban ilçesinde park halindeki bir kamyona çarpan otomobildeki Araban Belediyespor futbolcusu Mehmet Çetinpolat ve kaleci antrenörü Tunahan Yiğit hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'in Araban ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobildeki Araban Belediyespor futbolcusu Mehmet Çetinpolat ve kaleci antrenörü Tunahan Yiğit hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçenin Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Tunahan Yiğit yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında park halindeki kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobildeki Süper Amatör Lig'de mücadele eden Araban Belediyespor'un kaleci antrenörü Tunahan Yiğit ve yanındaki futbolcu Mehmet Çetinpolat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan araçtaki H.N.N. ve Ü.D. ise ambulansla Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 yaralının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Çetinpolat ve Tunahan Yiğit'in cansız bedenleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

