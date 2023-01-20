İstanbul'da trafik durma noktasında! Yoğunluk yüzde 90'lara ulaştı

İstanbul'da sömestr tatilinin başlaması ve akşam saatlerinde gelen yağmurla birlikte trafik felce döndü. Mega kentin birçok noktasında trafik durma noktasına gelirken, mesai bitimiyle birlikte trafik yoğunluğu yüzde 90'lara çıktı.

İstanbul'da, sömestir tatilinin başlaması ve sağanak nedeniyle trafikte yoğunluk arttı. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Küçükçekmece'den başlayan yoğunluk, Büyükçekmece'ye kadar devam etti.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Tem Otoyolu'nda Mahmutbey'den Esenyurt gişelere kadar görülen yoğunluk Edirne istikametinde arttı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde araçlar güçlükle ilerledi.

YAĞMUR, KAZALARI DA BERABERİNDE GETİRDİ

Mecidiyeköy'de oluşan çift yönlü yoğunluk, Beşiktaş ile Karaköy arasında da devam etti. Sahil Yolu'nda Bakırköy'den Florya istikameti ile Basın Ekspres'te de trafik yoğun. Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde, sağanak nedeniyle kayganlaşan yollarda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 87

Anadolu Yakası'nda da Avrasya Tüneli çıkışından başlayan trafik yoğunluğu Maltepe Köprüsü'ne kadar devam ederken, D-100 kara yolu Ankara istikametinde araçlar ilerlemekte zorlandı. TEM Otoyolu Ümraniye'de Ataşehir'den Ankara yönünde, Şile Yolu'nda ise Tepeüstü'nde yoğunluk yaşandı. Yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle trafikteki yoğunluğun kent çıkışlarında arttığı görüldü. Mesai bitiminde başlayan trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin cep trafik uygulamasına göre saat 19.07 itibarıyla yüzde 87 olarak ölçüldü.