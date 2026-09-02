Haberler

Apple Haritalar'da Ontario Gölü Artık 'Amerika Gölü'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Apple, ABD Başkanı Trump'ın kararnamesiyle Ontario Gölü'nün adını ABD'li kullanıcılar için 'Amerika Gölü' olarak güncelledi. Kanada ve diğer ülkelerde ise isim değişikliği farklı şekilde görüntüleniyor.

Apple, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştiren başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından ABD'deki harita uygulamasında gölün adını "Amerika Gölü" olarak güncelledi.

Apple'dan yapılan açıklamada, söz konusu isim değişikliğinin yalnızca ABD'deki kullanıcılara gösterileceği ve Kanadalı kullanıcıların gölü "Ontario Gölü" olarak görmeye devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan, uluslararası kullanıcıların ekranlarında ise her iki isim birlikte yer alıyor.

Kuzey Amerika'nın Beş Büyük Gölü'nden biri olan Ontario Gölü, ABD'nin New York eyaleti ile Kanada'nın Ontario eyaleti arasındaki sınırda bulunuyor.

Google da Google Haritalar uygulamasında gölün adını ABD'li kullanıcılar için "Amerika Gölü" olarak güncellemiş, ancak adın Kanada'daki kullanıcılar için "Ontario Gölü" olarak kalmaya devam edeceğini açıklamıştı.

Başkan Trump, 27 Ağustos'ta ticari gerilimin yükseldiği Kanada sınırında yer alan Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştiren başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

Kaynak: AA
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber

Umutlar çabuk söndü! Marmara'daki gemi kazasından kötü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kulisler yanıyor! Trabzonspor'dan Fatih Terim bombası

Trabzonspor'dan Fatih Terim bombası!

Evinin önünde kaybolan 2,5 yaşındaki kız sulama havuzunda ölü bulundu

El kadar bebeğe ne oldu? Kendi başka kıyafetleri başka yerde
Damada pozu anlatamadı, gelinin yanına geçip kendisi gösterdi

Görüntüyü izleyenler şaştı kaldı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Almanya'da tren istasyonunda patlama: 2 yaralı

Almanya'da tren istasyonunda patlama! Yaralılar var
Yok böyle kaza: Gören dönüp bir daha baktı

Yok böyle kaza: Gören dönüp bir daha baktı
Türk turistleri üzecek karar! Tayland vize düzenlemesi için tarih verdi

Türk turistler akın ediyordu! Vize düzenlemesi için tarih verdiler
33 yıllık giyim devi mağazalarını kapatıyor! Fiyatları dibe çektiler

33 yıllık giyim devi mağazalarını kapatıyor! Fiyatları dibe çektiler