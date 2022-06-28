APK nedir ve indirmek güvenli mi?

Birçok insan Android ve iOS akıllı telefonuna, tabletine ve bilgisayarına uygulama indirirken daha güvenli olduğunu için Google Play Store, App Store ve AppGallery gibi uygulama marketlerini kullanıyor. Fakat aynı uygulamaları internet üzerinden APK olarak indirmek de mümkün. Peki APK indirmek güvenli mi?

APK indirmek güvenli mi?

Huawei, ABD tarafından uygulanan ambargo ve yaptırımlar nedeniyle özellikle son 2 yıldır akıllı telefon tarafında büyük zorluk çekiyor. Bu problemi ise kendi işletim sistemini ve uygulama marketi olan AppGallery'i büyüterek aşmaya çalıştı.

Tabii AppGallery henüz Google Play Store'da olduğu gibi içerisinde tüm oyunları ve uygulamaları barındırmıyor. Dolayısıyla kullanıcılar bir uygulamayı aradığında resmi olmayan bir kaynaktan APK dosyası halinde yükleyip kurulum yapabilmeniz için sizi yönlendiriyor. Peki APK indirmek güvenli mi?

Android 13 için geri sayım! One UI 5.0 çıkış tarihi belli oldu

Normal şartlarda uygulama marketlerinden bir uygulama indirmek yerine 3. taraf bir yöntem kullandığınızda akıllı telefonlar bu dosyaları virüs taramasından geçiriyor. APK dediğimiz şey de aslında Android Paket Kiti anlamına gelen Android işletim sistemini kullanan cihazlara uygulama yüklemek için kullanılan dosya biçimidir.

Bunu Windows bilgisayarlarda bulunan .exe ya da MacOS'larda yer alan .dmg formatının Android versiyonu olarak düşünebiliriz. Fakat özellikle son dönemde bazı kötü amaçlı yazılımların APK dosyaları içerisine gizlenerek telefonlara yerleştiğini ve kripto para cüzdanlarından kişisel verilere kadar neredeyse her şeyi ele geçirdiğini biliyoruz.

Yani güvenilir bir kaynaktan APK indirmiyorsanız, kişisel verilerinizi ve cihazınızı büyük bir güvenlik açığına sürüklüyor olabilirsiniz. Fakat bir uygulamayı APK olarak indirmek için APKPure, APKMonk, AppParks ve Uptodown gibi sitelere yönlendiren Huawei, gerçek zamanlı olarak tarama gerçekleştirdiklerini ve market kadar güvenilir olduğunu söylüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Huawei Mobil Hizmetler Avrupa Başkan Yardımcısı Dr. Jaime Gonzalo şunları söyledi:

Öncelikle kaynağın güvenilir olduğundan emin oluyoruz ve tüm sonuçları günlük olarak kontrol ediyoruz. Ayrıca cihazın güvenliğini ve uyumluluğunu kontrol ediyoruz. İkincisi, uygulama yüklendiğinde kanal şifrelenir, bu nedenle işlem dışında gönderilen tüm mesajlar engellenir. Üçüncüsü, gerçek zamanlı bir virüsten koruma ve kötü amaçlı yazılım sürecimiz var, bu da APK sitelerinin düzenli kullanımı sırasında korunacağınız anlamına geliyor.

Güvenilirliği değerlendirmek için sitenin ve uygulamanın popülerliğine bakarız ve genellikle en son güvenlik yamalarına sahip olduğundan, sayfanın mevcut en son uygulama sürümüne sahip olduğundan emin oluruz. Sürecin sonunda ise kötü amaçlı yazılım aramak için dahili bir kontrol yapıyoruz.

İndirme sırasında cihazın kendisinde, uygulamanın bütünlüğü kontrol edilir, böylece başka bir APK'yi paralel olarak açmaz veya yüklemez ve uygulamanın adı doğrulanır. Sırada kötü amaçlı yazılım ve virüs tehdidi koruması, ardından kendi AI güvenlik korumamız var. Bu, uygulamanın olmaması gereken bir şeye erişmeye çalışmak gibi beklenmedik bir şey yapmasını izler. AI bunu algılarsa kurulumu engeller. Tüm bunlardan sonra herhangi bir tehdit yoksa uygulama yüklenebilir.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Shiftdelete / Güncel