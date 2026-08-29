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Turgutlu'da Çatı Yangını: 2 Çocuk Dumandan Etkilendi

Turgutlu'da Çatı Yangını: 2 Çocuk Dumandan Etkilendi
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangında, çatıda oyun oynadığı öne sürülen 2 çocuk dumandan etkilendi. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuklar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, bir itfaiye eri binadaki Türk bayrağını düzeltti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 3 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Turgutlu ilçesi Yedi Eylül Mahallesi Sanat Sokak'taki 3 katlı apartmanın çatısında çıktı. Çatıdan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çatıda oyun oynadıkları öne sürülen ve dumandan etkilenen 2 çocuk, ekiplerce kurtarıldı. Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan çocuklar, tedbir amaçlı Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar meydana geldi. Öte yandan, bir itfaiye eri, binada katlanmış halde bulunan Türk bayrağını düzelterek yeniden yerine astı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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