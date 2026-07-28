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Gerede'de apartman çatısında yangın

Gerede'de apartman çatısında yangın
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Bolu'nun Gerede ilçesinde 4 katlı bir apartmanın enerji odasında çıkan yangın çatıya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, çatıda hasar oluştu; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU'nun Gerede ilçesinde, binanın enerji odasında çıkıp çatıya sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Apartmanın çatısında hasar oluştuğu belirtildi.

Kitirler Mahallesi Ateş İmam Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatı kısmındaki enerji odasında, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler büyüyüp çatıya sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, çatıyı saran alevleri söndürmek için çalışma yaptı. Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında apartmanın çatısında hasar oluştuğu belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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