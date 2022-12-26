Bilecik'te alzheimer hastası kadın apartmanın arka bahçesinde ölü bulundu Güncel Haberler Bilecik'te alzheimer hastası 80 yaşındaki Fatime Bozalı, apartmanın arka bahçesinde ölü bulundu. Yaşlı kadının, evinin penceresinden düşerek ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bilecik'te Cumhuriyet Mahallesi Yamaç Sokak'teki 5 katlı İpekyolu apartmanın birinci katında oturan Fatime Bozalı'dan haber alamayan kızı polise haber verdi. Polis ekiplerince yapılan incelemede Fatime Bozalı'ın cansız bedeni oturduğu apartmanın arka bahçesinde bulundu. EVİN PENCERESİNDEN DÜŞTÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR Birinci kattaki evinin pencereden düştüğü sanılan Bozalı'nın cesedi savcılık ve polisin yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. KIZI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ Bozalı'nın evin arka cephesine düşmesi sonucu uzun süre fark edilmediği belirtilirken, annesinin öldüğü haberini alan kızı sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Cumhuriyet Mahallesi İpekyolu Bilecik Güncel Haberler

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