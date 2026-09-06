Diyarbakır'da Apartman Yangını: 6 Kişi Dumandan Etkilendi
Diyarbakır Bağlar'da 9 katlı apartmanın dördüncü katında çıkan yangında, 3'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi. Mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle tahliye edilirken, yangın söndürüldü ve çıkış nedeni araştırılıyor.
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 9 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangında, 3'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.
Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan 9 katlı Aytek 8 Apartmanı'nın 4'üncü katındaki dairede öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalanlar, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk, 6 kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.