Apartmanda besledikleri büyükbaş kurbanlıklarını çatıdan vinç yardımıyla indirdiler
AA - Muhammad Sabir Mazhar - Güncel
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Pakistan'ın Karaçi kentinde bazı besiciler, Kurban Bayramı öncesinde evlerinin çatısında besledikleri büyükbaş hayvanlarını vinç yardımı ile indirerek kurban pazarına götürüyor.
Pakistan'ın Karaçi kentinde bazı besiciler, Kurban Bayramı öncesinde evlerinin çatısında besledikleri büyükbaş hayvanlarını vinç yardımı ile indirerek kurban pazarına götürüyor.
AA / Muhammad Sabir Mazhar - Güncel