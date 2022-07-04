Apartmanda besledikleri büyükbaş kurbanlıklarını çatıdan vinç yardımıyla indirdiler Pakistan'ın Karaçi kentinde bazı besiciler, Kurban Bayramı öncesinde evlerinin çatısında besledikleri büyükbaş hayvanlarını vinç yardımı ile indirerek kurban pazarına götürüyor. Pakistan'ın Karaçi kentinde bazı besiciler, Kurban Bayramı öncesinde evlerinin çatısında besledikleri büyükbaş hayvanlarını vinç yardımı ile indirerek kurban pazarına götürüyor. AA / Muhammad Sabir Mazhar - Güncel Kurban Bayramı Pakistan Karaçi Güncel Haberler

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