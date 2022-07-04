Apartmanda besledikleri büyükbaş kurbanlıklarını çatıdan vinç yardımıyla indirdiler - Haberler

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Apartmanda besledikleri büyükbaş kurbanlıklarını çatıdan vinç yardımıyla indirdiler

AA - Muhammad Sabir Mazhar - Güncel
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Pakistan'ın Karaçi kentinde bazı besiciler, Kurban Bayramı öncesinde evlerinin çatısında besledikleri büyükbaş hayvanlarını vinç yardımı ile indirerek kurban pazarına götürüyor.

Pakistan'ın Karaçi kentinde bazı besiciler, Kurban Bayramı öncesinde evlerinin çatısında besledikleri büyükbaş hayvanlarını vinç yardımı ile indirerek kurban pazarına götürüyor.

AA / Muhammad Sabir Mazhar - Güncel

Kurban Bayramı Pakistan Karaçi Güncel Haberler

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