Pencereden evinin balkonuna geçmeye çalışan kadın, 5'inci kattan düşerek öldü Güncel Haberler Eskişehir'de oturduğu apartmanın 5'inci katındaki dairesinin anahtarını içerde unutan Asuman Eyiol, merdiven penceresinden evinin balkonuna geçmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek aşağı düşüp hayatını kaybetti. Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi, Vali Ali Fuat Güven Caddesi üzerinde bulunan sitede oturan Asuman Eyiol, önceki akşam saatlerinde alışveriş yaparak evine döndü. Apartmanın 5'inci katındaki dairesine giremeyen Eyiol, merdiven penceresinden evinin balkonuna geçmeye çalıştı. Dengesini kaybeden Eyiol, 5'inci kattan beton zemine düştü. ACI MANZARAYI GÖRENLER TELEFONA SARILDI Olayı görenlerin ihbarıyla gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede Eyiol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Eyiol'un cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Eyiol, Vişnelik Mahallesi Beyazıt Camii'ndeki kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Odunpazarı alışveriş 3. Sayfa Güncel Haberler

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