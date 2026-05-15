Haberler

Düzce'de apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kurtarılarak hayvan barınağına teslim edildi.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Şerefiye Mahallesi Bağdat Sokak'ta 3 katlı apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan apartman sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Apartmana gelen ekipler, kedinin yerini belirledi.

İp sarkıtarak boşluğa inen itfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kedi bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık kontrolleri yapılan kedi, Düzce Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

İki ülke anlaşmaya vardı! Ateşkes bir kez daha uzatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Girişler aylarca yasaklandı! Uymayanlara ceza uygulanacak
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı

Herkes Okan Buruk'un oğlunun formasında yazan isme takıldı
Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

Bu sahne yüzünden annesi hastanelik olmuş

BAE, İran'ın 'savaşta aktif rol aldılar' yönündeki suçlamalarını reddetti

Körfez ülkesinden İran'a rest! Resmen reddettiler
Hapis cezasını erteletmek için sürekli doğuran kadın bu kez kaçamadı

Cezaevine girmemek için doğurdukça doğurdu ama yine de kurtulamadı!

Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı

Tarihi zirveye damga vuran an! Şi masadan kalktı, Trump dayanamadı
Şampiyonluk otobüsünde gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Kutlamalarda gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı