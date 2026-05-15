Düzce'de apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kurtarılarak hayvan barınağına teslim edildi.
Şerefiye Mahallesi Bağdat Sokak'ta 3 katlı apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan apartman sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
Apartmana gelen ekipler, kedinin yerini belirledi.
İp sarkıtarak boşluğa inen itfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kedi bulunduğu yerden kurtarıldı.
Sağlık kontrolleri yapılan kedi, Düzce Hayvan Barınağı'na götürüldü.
Kaynak: AA / Ömer Ürer