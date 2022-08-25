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Apartman aidatı istemeye gitti canından oldu

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Apartman aidatı istemeye gitti canından oldu

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, iddiaya göre apartman aidatını istediği için çıkan tartışmada darp edilen apartman yönetici yardımcısı Ahmet Koç (65) yaşamını yitirdi.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, iddiaya göre apartman aidatını istediği için çıkan tartışmada darp edilen apartman yönetici yardımcısı Ahmet Koç (65) yaşamını yitirdi. Polis, şüpheli 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gelibolu'da bir apartmanın yönetici yardımcılığını yapan Ahmet Koç, dün, saat 17.00 sıralarında, iddiaya göre, aidat borcunu istemek için alüminyum doğrama işiyle uğraşan T.B.'nin iş yerine gitti. Burada Ahmet Koç ile T.B. ve iş yeri çalışanı O.Y. ile ziyaretine gelen kardeşi S.Y.'nin de konuya dahil olması üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Koç, ofisine döndü. Bir süre sonra T.B. beraberinde O.Y.ve ağabeyi S.Y. ile ofisine gittikleri Koç'u darbetti. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Koç, çevredekilerin ihbarı ile gelen sağlık ekibi tarafından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Ahmet Koç'un, beyin travmasına bağlı kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.Polis, olayın ardından O.Y., S.Y. ve T.B. gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Zelova - Güncel

Ahmet Koç Gelibolu Güncel Haberler

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