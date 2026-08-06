AP'den Sebte Göç Krizine Olağanüstü Toplantı

?Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'ye (Ceuta) yönelik düzensiz göç girişimlerini görüşmek üzere olağanüstü toplantı düzenledi.

Video konferans yoluyla düzenlenen olağanüstü toplantıda konuşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, Avrupa'nın son 10 yıldır düzensiz göçün kontrolü konusunda başarılı olduğunu ancak Sebte'deki olayların bunu gölgede bıraktığını söyledi.

Son 20 yılda hiçbir AB dış sınırında Sebte ölçeğindeki bir olayın yaşanmadığını belirten Brunner, "Son birkaç günde Sebte'de gördüklerimiz, dayanıklılığımızın ve dış sınırlarımızın güvenliğinin bir sınamasıydı ve bu olay, masum insanların güvenliğini, hatta canlarını hiçe sayan aktörlerin varlığını ortaya koydu." dedi.

Brunner, Sebte'deki düzensiz göç girişimlerini "AB'nin güvenliğine ve dış sınırlarının bütünlüğüne yönelik ihlaller" şeklinde niteleyerek, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bir sonraki AB Liderler Zirvesi'nde ileriye dönük yol haritası konusunda stratejik görüşme yapılacağını aktaran Brunner, "Sebte, bize AB'nin dış sınırında baskının ne kadar hızlı şekilde artabileceğini gösterdi ve bu, ortak güvenliğimiz ve birliğimiz için ani bir tehdit oluşturdu." diye konuştu.

Brunner, bazı ülkelerin İspanya ile Schengen'i askıya almaya yönelik açıklamalarının "anlaşılabilir" olduğunu kaydederek, "Ancak iç sınır kontrollerinin kesinlikle yalnızca gerekli ve orantılı olduğu durumlarda başvurulacak son çare tedbirleri olması gerekir." ifadesini kullandı.

Sebte Özerk Şehri Başkanı Juan Jesus Vivas da kentin "yakın tarihinde yaşadığı en zor anlardan birini" deneyimlediklerini kaydetti.

Kentteki göçmen merkezlerinin kapasitesinin aşıldığını aktaran Vivas, kentte yaşamın henüz normale dönmediğini söyledi.

Vivas, yetkili makamların, kentte hayatın normale dönmesi için her türlü önlemi almasının gerekli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA