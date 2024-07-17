Üye Girişi
Haberler

Antis Yapı davasında duruşmaya devam edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da inşa edilen Rönesans Rezidans davasında rahatsızlanan Bülent Seküçoğlu'nün hastaneye kaldırılmasının ardından duruşmaya devam edildi. Sanıkların savunmaları ve müşteki ailelerin talepleri dinlendi.

DURUŞMAYA DEVAM EDİLDİ

Hatay'da 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daire satılan ve 6 Şubat depreminde 269 kişiye mezar olan Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans davasında rahatsızlanan Bülent Seküçoğlu'nün hastaneye kaldırılmasının ardından ara verilen duruşmaya devam edildi.

'KARARI MAHKEME ÜYELERİNE BIRAKTIM'

Sanıklardan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılarak yaptığı savunmada, enkazda hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi. Düzenlenen bilirkişi raporunun hatalı olduğunu iddia eden Coşkun, "Tahliyemi veya beraatımı da talep etmiyorum. Kararı mahkeme üyelerine bıraktım" diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan Önder Artun ise "Ben sadece yardımcı kontrolörüm. Bir kusurum yok. Şizofreni hastasıyım, tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. Artun'un avukatı ise müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde bulunmasının tehlike arz ettiğini belirterek, "Müvekillim ölen kardeşinin mezarının açılması için 2017 yılında Adli Tıp Kurumu'na başvuru yapmış. Kardeşini yaşatacağını düşünüyor. Tedavi edilmezse içerideki diğer şahıslara da zarar verebilir" dedi. Hastaneye kaldırılan Bülent Seküçoğlu'nun avukatları da kalp ve tansiyon hastalığı bulunan müvekkillerinin sağlık sorunları yaşadığını belirterek tahliyesini istedi. Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek tahliyelerini istedi.

'CENNETTEN BİR KÖŞE DİYE KANDIRDILAR'

Salonda, enkazda hayatını kaybedenlerin yakınları da gözyaşı döktü. Oğlunu, torunlarını ve gelinini yıkılan rezidansta kaybeden Emine Dinçer, "Çocuklarımı resmen 'Cennetten bir köşe' diyerek kandırdılar. Enkazda canlarımızı ararken betonlar kum gibi dağılıyordu, kalitesiz malzemeden yapmışlar" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 24 Ekim'e erteledi. Sanıklardan Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi ve ortağı firari Hüseyin Yalçın Coşkun'un yakalanmasına yönelik kararın devamına hükmedildi.

Müşteki aileleri, duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı. Enkazda yakınlarını kaybeden Meryem Bıyıksız, sorumlulara en ağır cezanın verilmesi gerektiğini vurgulayarak adalet istediğini dile getirdi.

'49 CENAZE HALA BULUNAMADI'

Enkazdan sağ çıkan Cemile İncili, "Acımız hala ilk günkü gibi taze. Sorumluların en ağır cezayı almasını istiyoruz. Ben enkazdan sağ çıktım ama ablamın ve yeğenimin cenazelerine hala ulaşılamadı. Resmi kayıtlara göre 49 cenaze hala bulunamadı. Suçluların cezasını çekmesini istiyorum" diye konuştu.

Öte yandan, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bülent Seküçoğlu'nün tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Rönesans Rezidans Hatay Deprem Hukuk Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

 Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler 17-18 Temmuz 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Gölbaşı 17-18 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 18 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 18 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Temmuz günün maçları nereden izlenir? İzmir Selçuk'ta yangın! İzmir'de yangın mı çıktı? Yangın nerede çıktı, ne oldu? Konya'da gezilecek yerler: Konya seyahatinde nerelere gidilir? Konya günübirlik gezilir mi? Mustafa Sarıgül kaset iddiası hakkında ne dedi? (VİDEO) Paylaşılan video hakkında Sarıgül ve avukatlarından açıklama geldi 4 yıllık bölümler neler 2024? 4 yıllık üniversite taban puanları ne? 4 yıllık YKS taban puanları… Safranbolu'da gezilecek yerler listesi! Safranbolu'da nereye gidilir, bir günde gezilir mi? Alper Ulusoy hakemliği bıraktı mı? Alper Ulusoy kimdir? FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy kaç yaşında, nereli? Can Keleş kimdir? Can Keleş nereli, kaç yaşında? Can Keleş hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | MEB mazerete bağlı il içi ve il dışı yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? TUS 2. dönem sınavı ne zaman? 2024 TUS 2. dönem sınav tarihi ve oturum saatleri açıklandı mı? Fenerbahçe- Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lugano maçı nerede oynanacak? Assos'ta gezilecek en güzel yerler neresi? Assos'ta denize girilir mi? Assos bir günde gezilir mi?
'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler

'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title