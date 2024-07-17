Antis Yapı davasında duruşmaya devam edildi

DURUŞMAYA DEVAM EDİLDİ

Hatay'da 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daire satılan ve 6 Şubat depreminde 269 kişiye mezar olan Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans davasında rahatsızlanan Bülent Seküçoğlu'nün hastaneye kaldırılmasının ardından ara verilen duruşmaya devam edildi.

'KARARI MAHKEME ÜYELERİNE BIRAKTIM'

Sanıklardan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılarak yaptığı savunmada, enkazda hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi. Düzenlenen bilirkişi raporunun hatalı olduğunu iddia eden Coşkun, "Tahliyemi veya beraatımı da talep etmiyorum. Kararı mahkeme üyelerine bıraktım" diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan Önder Artun ise "Ben sadece yardımcı kontrolörüm. Bir kusurum yok. Şizofreni hastasıyım, tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. Artun'un avukatı ise müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde bulunmasının tehlike arz ettiğini belirterek, "Müvekillim ölen kardeşinin mezarının açılması için 2017 yılında Adli Tıp Kurumu'na başvuru yapmış. Kardeşini yaşatacağını düşünüyor. Tedavi edilmezse içerideki diğer şahıslara da zarar verebilir" dedi. Hastaneye kaldırılan Bülent Seküçoğlu'nun avukatları da kalp ve tansiyon hastalığı bulunan müvekkillerinin sağlık sorunları yaşadığını belirterek tahliyesini istedi. Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek tahliyelerini istedi.

'CENNETTEN BİR KÖŞE DİYE KANDIRDILAR'

Salonda, enkazda hayatını kaybedenlerin yakınları da gözyaşı döktü. Oğlunu, torunlarını ve gelinini yıkılan rezidansta kaybeden Emine Dinçer, "Çocuklarımı resmen 'Cennetten bir köşe' diyerek kandırdılar. Enkazda canlarımızı ararken betonlar kum gibi dağılıyordu, kalitesiz malzemeden yapmışlar" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 24 Ekim'e erteledi. Sanıklardan Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi ve ortağı firari Hüseyin Yalçın Coşkun'un yakalanmasına yönelik kararın devamına hükmedildi.

Müşteki aileleri, duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı. Enkazda yakınlarını kaybeden Meryem Bıyıksız, sorumlulara en ağır cezanın verilmesi gerektiğini vurgulayarak adalet istediğini dile getirdi.

'49 CENAZE HALA BULUNAMADI'

Enkazdan sağ çıkan Cemile İncili, "Acımız hala ilk günkü gibi taze. Sorumluların en ağır cezayı almasını istiyoruz. Ben enkazdan sağ çıktım ama ablamın ve yeğenimin cenazelerine hala ulaşılamadı. Resmi kayıtlara göre 49 cenaze hala bulunamadı. Suçluların cezasını çekmesini istiyorum" diye konuştu.

Öte yandan, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bülent Seküçoğlu'nün tedavisinin devam ettiği bildirildi.