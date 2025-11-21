Haberler

Antika Koleksiyonu ile Dükkanına Farklı Bir Hava Katan Kasap

Güncelleme:
Muğla'nın Datça ilçesindeki bir kasap ve restoran, antikaya olan tutkusunu dükkanında sergileyerek müşterilerine farklı bir deneyim sunuyor. İşletmeci Hasan Akbay, mezatlardan edindiği antika eşyalarla oluşturduğu koleksiyonu, müşterilerin beğenisine sunuyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde antika ürünlere ilgi duyan esnaf, merakla oluşturduğu koleksiyonunu kasap ve restoran olarak işlettiği dükkanında müşterilerine sergiliyor.

İskele Mahallesi'nde eşi Cemile ile 3 yıldır kasap ve restoran olarak hizmet veren dükkanı işleten Hasan Akbay, antika eşyalara merak saldığı için mezatlardan birçok ürün satın alarak koleksiyon oluşturdu.

Büyüklerden kalan gümüş ve antikaları da koleksiyonuna dahil eden Akbay, bunları dükkanında sergilemeye başladı.

Dükkana gelen müşteriler, Akbay'ın antika koleksiyonuna büyük ilgi gösteriyor.

İşletmeci Hasan Akbay, yaptığı açıklamada, işletmede antikaları da sergilemeye karar verdiklerini söyledi.

Böylece farklı bir ortam oluşturduklarını ifade eden Akbay, gelenlerin hem şaşırdığını hem de çok beğendiğini ifade etti.

Kasaba gelenlerden Bekir Leblebici de gördüklerinden oldukça etkilendiğini belirterek, "Et almaya gelmiştim ama karşıma çıkan manzara beni çok şaşırttı. Kasapta her şey var. Antika koleksiyonları çok güzel." dedi.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
