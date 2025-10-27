Antik Miras, Göbeklitepe'deki Son Keşifleri Ekrana Taşıyor

Kültürün farklı alanlarına ışık tutan yapımlarıyla sanatın çok yönlü dünyasını ekrana taşıyan TRT 2, insanlık tarihinin sıfır noktası kabul edilen Göbeklitepe'deki son keşifleri, "Antik Miras" programıyla izleyiciyle buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin arkeolojik zenginliğini gözler önüne seren yapım, yeni bölümüyle bu akşam 21.00'de TRT 2'de yayımlanacak.

Program, Neolitik dönemin önemli yerleşimlerinden Göbeklitepe'deki son keşifleri ekrana taşıyacak.

12 bin yıl önceki yaşam ve yeni buluntular TRT 2'de ekrana gelecek

Bu akşam yayımlanacak bölümde, Neolitik konutların keşfinin yanı sıra kazı alanındaki mimari duvar yapısına yerleştirilmiş, yılın en önemli buluntularından biri olarak değerlendirilen insan heykelinin ortaya çıkarılışına da tanıklık edilecek. Tonlarca ağırlıktaki dev taş anıtların yerinde yürütülen restorasyon çalışmaları da tüm detaylarıyla ekranda olacak.

Yaklaşık 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan Göbeklitepe'de, kutsal kült alanının yanı sıra aynı bölgede insanların yaşadığı konutlara dair yeni bulgular arkeoloji dünyasında büyük heyecan yaratıyor.

Antik Miras, bu veriler ışığında kült alanı ve konutları 3D modelleme tekniğiyle yeniden canlandırarak, 12 bin yıl önceki yaşamı ekrana taşıyacak.

Her bölümünde arkeolojiye dair farkındalığı artıran, keşif ve tarih dolu bir serüven sunan Antik Miras, yeni bölümüyle bu akşam saat 21.00'de TRT 2'de izleyiciyle buluşacak.