Antik İpek Yolu'ndaki Arkeolojik Alanlar Ziyarete Açıldı

DUNHUANG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında antik İpek Yolu üzerinde bulunan iki önemli arkeolojik alan, İşçi Bayramı tatilinin ilk gününde ziyarete açıldı. Perşembe günü halka açılan alanlar, bin yıl öncesinde Doğu ve Batı medeniyetleri arasında yaşanan etkileşimi keşfetmek isteyen gezginlere yeni seçenekler sunuyor.

Ziyarete yeni açılan yerlerden biri olan Tuyugou Mağaraları, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Turpan kentinde yer alıyor. 5. yüzyıl civarında inşa edilen kompleks, kayalıklara oyulmuş 157 mağara, üç 3 ve 9 pagodadan oluşuyor.

Çin Sosyal Bilimler Akademisi'ne bağlı Arkeoloji Enstitüsü'nden araştırmacı Xia Lidong, "Tuyugou Mağaraları, Turpan Havzası'ndaki kültürel ve dini etkileşimin canlı kanıtı konumunda" dedi.

Gansu eyaletinin Dunhuang kentindeki Xuanquanzhi kalıntıları da perşembe günü halka açıldı.

Geçmişi yaklaşık 2.000 yıl öncesine, Batı Han Hanedanlığı dönemine uzanan alan, o dönemde posta ve bilgi dağıtımının yanı sıra ulakların, yetkililerin ve yabancı konukların kabul edildiği kapsamlı bir posta istasyonu olarak hizmet veriyordu. Alan, 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklenen İpek Yolu alanlarından biri konumunda.

1990'ların başında yapılan kazıların ardından, bölgeye yalnızca araştırma ekipleri girmesine izin veriliyor.