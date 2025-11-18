Haberler

ANTBİRLİK'ten Yeni Danışma ve İstişare Komisyonu Kuruldu

ANTBİRLİK'ten Yeni Danışma ve İstişare Komisyonu Kuruldu
Güncelleme:
Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) bağlı kooperatiflerden oluşan yeni danışma ve istişare komisyonu kuruldu. Komisyon, üretici taleplerini yönetime aktaracak ve her yıl üyeleri değişerek 4 yıl boyunca faaliyet gösterecek.

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (ANTBİRLİK) bağlı kooperatiflerden oluşan Danışma ve İstişare Komisyonu kuruldu.

ANTBİRLİK'ten yapılan açıklamaya göre, yeni model kapsamında komisyon üyeleri saha deneyimlerini, üretici taleplerini ve kooperatiflerin ihtiyaçlarını doğrudan yönetime aktaracak.

Her yıl komisyon üyeleri değişecek, toplam 4 yıl süreyle faaliyet gösterecek komisyon, birliğin yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde görüş ve öneriler sunacak.

ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, komisyonun ilk toplantısında, bu adımın yönetime tabandan yükselen bir bakış kazandırdığını belirtti.

Toplam 108 kişiden oluşan danışma meclisi şeklinde çok yapılı karar mekanizması kurarak, Türkiye'de birlikler arasında öncü model ortaya koyduklarını ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulu olarak sadece bugünü, yarını değil önümüzdeki 50 yılı planlayarak bizden sonra gelecek yönetimlerin geleceğe sağlam adımlarla yürümelerini hedefliyoruz. Danışma ve istişare kurulunun tavsiye niteliğinde sunacağı görüş ve öneriler herkese açık, şeffaf, denetlenebilir yönetim anlayışı ile değerlendirilecek. Amacımız gelecek 50 yıl boyunca adil, şeffaf ve hesap verilebilir yönetim biçimini ortaya koymaktadır."

