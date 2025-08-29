Antalya Yöreler Renkler Festivali 6 Eylül'de Başlıyor

Antalya'da bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilecek Yöreler Renkler Festivali'nde tüm bölgelerin gelenekleri, kültür ve sanatları sergilenecek.

Muratpaşa Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenecek festival, 6 Eylül'de Doğu Anadolu Gecesi ile başlayacak.

Açılış gecesinde, Türk halk müziğinin güçlü sesi Sabahat Akkiraz sahne alacak.

Kentin kültür ve sanat yaşamına renk katacak festivalin ikinci gününde Karadeniz Gecesi gerçekleştirilecek. Gecede Karadeniz ezgilerini batı müziğiyle harmanlayarak kendine özgü bir müzikal tarz benimseyen kemençenin genç virtüözü Ekin Uzunlar sahnede olacak. Ayrıca gecede, Orhan Çavuş "Horon Zamanı" gösterisiyle izleyicilerle buluşacak.

Her akşam farklı bir yörenin ritim ve ezgilerinin yansıtılacağı festival kapsamında 8 Eylül'de Ege-Marmara Gecesi, 9 Eylül'de Akdeniz Gecesi, 10 Eylül'de Komşu Ülkeler Gecesi, 11 Eylül'de İç Anadolu Gecesi ve 12 Eylül'de de Güneydoğu Anadolu Gecesi etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Festival boyunca Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, her gece farklı yörelere özgü dans gösterileri sunacak.

Atatürk Kent Meydanı'nda kurulacak stantlarda ise 73 dernek, memleketlerinin yöresel yemeklerini, el sanatlarını, doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtacak.

Yöresel ürünler ve hediyelik eşyalarla ziyaretçilere adeta küçük bir Türkiye turu yaşatılacak.