Feminizmin öncü ismi Gloria Steinem 92 yaşında hayatını kaybetti

(ANKARA) - ABD'de feminist hareketin en etkili isimlerinden gazeteci, yazar ve aktivist Gloria Steinem, 92 yaşında New York'taki evinde hayatını kaybetti. Steinem, yarım yüzyılı aşan kariyerinde kadınların siyasi temsili, eşitlik ve kürtaj hakkı mücadelesinin önde gelen isimlerinden biri oldu.

ABD'de ikinci dalga feminist hareketin en tanınmış isimlerinden gazeteci ve aktivist Gloria Steinem, 92 yaşında hayatını kaybetti. Steinem, Ms. dergisinin kuruluşundan kürtaj hakkı mücadelesine uzanan 65 yıllık kariyeriyle ABD kadın hareketinin simge isimlerinden biri olmuştu.

Steinem, gazetecilik kariyerinin başında, Playboy kulüplerinde çalışan kadınların koşullarını yönelik araştırmasıyla dikkati çekti. Daha sonra New York Magazine'de yazan Steinem, 1972'de başta toplumsal hayat ve siyaset alanlarında olmak üzere kadınlara yönelik eşitsizliklere odaklanan Ms. dergisinin kuruluşunda yer aldı.

Steinem, 1957'de kürtajın yasadışı olduğu dönemde kürtaj yaptırdığını daha sonra kamuoyuna açıklayarak üreme hakları mücadelesinin de önde gelen savunucularından biri haline geldi. Kadınların siyasette temsili ve ekonomik hakları için çalışan Steinem'a 2013'te dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından Başkanlık Özgürlük Madalyası verildi.

Kaynak: ANKA