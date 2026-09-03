Haberler

Feminizmin öncü ismi Gloria Steinem 92 yaşında hayatını kaybetti

Feminizmin öncü ismi Gloria Steinem 92 yaşında hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de ikinci dalga feminist hareketin en etkili isimlerinden gazeteci, yazar ve aktivist Gloria Steinem, 92 yaşında New York'taki evinde yaşamını yitirdi. Steinem, 65 yıllık kariyerinde Ms. dergisinin kuruluşu, kadınların siyasi temsili, eşitlik ve kürtaj hakkı mücadelesinin öncülerinden oldu. 2013'te Başkan Barack Obama tarafından Başkanlık Özgürlük Madalyası'na layık görülmüştü.

(ANKARA) - ABD'de feminist hareketin en etkili isimlerinden gazeteci, yazar ve aktivist Gloria Steinem, 92 yaşında New York'taki evinde hayatını kaybetti. Steinem, yarım yüzyılı aşan kariyerinde kadınların siyasi temsili, eşitlik ve kürtaj hakkı mücadelesinin önde gelen isimlerinden biri oldu.

ABD'de ikinci dalga feminist hareketin en tanınmış isimlerinden gazeteci ve aktivist Gloria Steinem, 92 yaşında hayatını kaybetti. Steinem, Ms. dergisinin kuruluşundan kürtaj hakkı mücadelesine uzanan 65 yıllık kariyeriyle ABD kadın hareketinin simge isimlerinden biri olmuştu.

Steinem, gazetecilik kariyerinin başında, Playboy kulüplerinde çalışan kadınların koşullarını yönelik araştırmasıyla dikkati çekti. Daha sonra New York Magazine'de yazan Steinem, 1972'de başta toplumsal hayat ve siyaset alanlarında olmak üzere kadınlara yönelik eşitsizliklere odaklanan Ms. dergisinin kuruluşunda yer aldı.

Steinem, 1957'de kürtajın yasadışı olduğu dönemde kürtaj yaptırdığını daha sonra kamuoyuna açıklayarak üreme hakları mücadelesinin de önde gelen savunucularından biri haline geldi. Kadınların siyasette temsili ve ekonomik hakları için çalışan Steinem'a 2013'te dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından Başkanlık Özgürlük Madalyası verildi.

Kaynak: ANKA
Hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek

Ahmet Davutoğlu ifadeye çağrıldı
Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama daha! Eşi de hesap verecek
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

İşte milyonların beklediği derbinin hakemi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı

Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Peynirleri nerede ürettiklerine bakın! Ekipleri görünce duvardan atladı

Pislik içindeki işletme ekipleri bile şaşkına çevirdi
Tek tek tespit edildiler! İsrail propagandası yapan 4 X hesabına engel

İsrail propagandasına göz açtırılmadı
İbrahim Tatlıses’in son görüntüsü yürek burktu

İbrahim Tatlıses’in son görüntüsü yürek burktu
Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir

Kaç maç ceza alacak? Şampiyonlar Ligi sevinci kursakta kalabilir

Otomotiv dünyasında deprem! 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü

Otomotiv dünyasında deprem! 76 yıllık dev için yolun sonu göründü
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor