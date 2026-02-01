İçişleri Bakanı Yerlikaya, Antalya ve Burdur'daki Trafik Kazalarında 15 Kişinin Hayatını Kaybettiğini Bildirdi

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya ve Burdur'da sabah saatlerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah Antalya ve Burdur'da meydana gelen trafik kazaları içimizi yaktı. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Antalya-Burdur karayolunda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız ise yaralanmıştır.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde Yumrutaş köyü mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ise maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız ise yaralanmıştır.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."