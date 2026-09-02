Haberler

Alanya'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Tosmur Mahallesi Regülatör Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 ALA 531 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek dışarı çıktı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye birimi ekipleri kısa sürede büyüyen alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Yangın sonucunda otomobil tamamen yanarak hurda yığınına dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber

Umutlar çabuk söndü! Marmara'daki gemi kazasından kötü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir adım attı, çamura saplandı! Arkadaşı oralı bile olmadı

Suya girince kabusu yaşadı, arkadaşının tepkisi dikkat çekti
Vefanın böylesi...Ana-oğul hüngür hüngür ağladılar

Ana-oğul hüngür hüngür ağladı! İşte nedeni
30 milyon euroluk yıldız tesise çöp poşetiyle geldi! Görenler şaştı kaldı

İlk başta dilenci zannedebilirsiniz ama işin aslı çok başka
ABD saldırılarının ardından akaryakıta zam kapıda

Daha dün fiyatlar artmıştı! Eskisine alışmadan yeni zam göründü
İş için İstanbul'a geldi, hayatının şokunu yaşadı! Dövüp gasp ettiler

Kim bunlar? İş için İstanbul'a gelen vatandaşa kabusu yaşattılar
Siyaset kulislerini hareketlendiren iddia! AK Parti'ye katılmak için gün sayıyor

30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor
18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar