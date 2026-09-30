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Antalya Serik'te uyuşturucu operasyonunda 80 kök kenevir bulundu, bir zanlı yakalandı

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Antalya Serik'te uyuşturucu operasyonunda 80 kök kenevir bulundu, bir zanlı yakalandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarmanın ev ve arazide yaptığı aramada 80 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen ev ve arazide arama yaptı.

Ekiplerin yaptığı aramada, 80 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonda bir zanlı yakalandı.

Kaynak: AA
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