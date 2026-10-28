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Antalya Serik'te sulama kanalına düşen araçtan 2 kişi kurtarıldı, sürücü yaralandı

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Antalya'nın Serik ilçesinde Boğazkent Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında kontrolden çıkan hafif ticari araç, DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Araçta mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekibince kurtarılırken yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, yolcu ise yara almadı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkıp sulama kanalına düşen hafif ticari araçta mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Boğazkent Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ve yanındaki yolcu, aracın tavanına çıkarak yardım talep etti. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın üzerinde mahsur kalan 2 kişi, itfaiye görevlileri tarafından yapılan çalışmayla kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yanındaki yolcu ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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