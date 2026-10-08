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Antalya Serik'te seyir halindeki otomobilin motorunda çıkan yangın hasara yol açtı

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Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından duman yükseldi. Sürücü aracı yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi; ekipler yangını diğer bölümlere sıçramadan söndürdü, otomobilin motor kısmında hasar oluştu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobil motor kısmında çıkan yangın nedeniyle hasar gördü.

Olay, Kökez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Küçükdemir işe gitmek üzere yola çıktığı otomobili seyir halindeyken motor kısmından duman yükseldiğini fark etti. Küçükdemir, otomobilini yol kenarına park ederek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler aracın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobilin motor kısmında hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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