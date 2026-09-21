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Antalya Serik'te otomobili ateşe verdiği öne sürülen motosikletli şüpheli tutuklandı

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Antalya Serik'te otomobili ateşe verdiği öne sürülen motosikletli şüpheli tutuklandı
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Antalya'nın Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde garajdaki otomobili ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan motosikletli şüpheli tutuklandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği, olayın güvenlik kamerasınca kaydedildiği öğrenildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde garajdaki otomobili ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan motosikletli şüpheli tutuklandı.

Akçaalan Mahallesi'nde bir binanın garajında park halinde bulunan otomobili ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Dün 3 katlı binanın garajında bulunan otomobil, motosikletli bir şüpheli tarafından ateşe verilmiş ve ekipler yaptığı çalışmayla olayı gerçekleştiren kişinin A.K. olduğunu tespit etmişti. Şüpheli yapılan çalışmayla gözaltına alınmış, olay çevredeki güvenlik kamerasınca kayıt altına alınmıştı.

Kaynak: AA
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