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Otel İşçilerinin Villasında Yangın

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ANTALYA’nın Serik ilçesinde otel işçilerinin kaldığı 3 katlı villanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otel işçilerinin kaldığı 3 katlı villanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında binada kimse bulunmaması olası faciayı önledi.

Yangın, dün saat 19.00 sıralarında Kadriye Mahallesi 72'nci Sokak'taki Gökkuşağı Sitesi'nde meydana geldi. Otel işçilerinin kaldığı 3 katlı villanın en üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Villadan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 itfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında villada kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangında villanın 3'üncü katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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