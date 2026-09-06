Haberler

Antalya Serik'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Yoğun Müdahale

Antalya Serik'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Yoğun Müdahale
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR Serik ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi Kızılbölük mevkisindeki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında çıkan yangına havadan 1 yangın söndürme uçağı ve 5 helikopter ile karadan yaklaşık 70 arazöz ve çok sayıda orman işçisi tarafından müdahale başlatıldı.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Serik ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi Kızılbölük mevkisindeki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında çıkan yangına havadan 1 yangın söndürme uçağı ve 5 helikopter ile karadan yaklaşık 70 arazöz ve çok sayıda orman işçisi tarafından müdahale başlatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi'ne ait su tankerleri de söndürme çalışmalarına destek vererek bölgeye aralıksız su taşıyor.

JANDARMA VE KOMANDO BİRLİKLERİ BÖLGEDE

Yangının bulunduğu bölgede güvenliğin sağlanması ve ekiplerin çalışmalarını daha rahat sürdürebilmesi amacıyla jandarma ekipleri tarafından önlem alındı. Komando birlikleri de bölgeye sevk edilerek güvenlik çalışmalarına destek veriyor.

AFAD ekipleri ise yangının gelişebilecek seyrine karşı bölgede hazır bekletiliyor. Ekipler, olası olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri alıyor.

YANGIN YÖNETİM MERKEZİ KURULDU

Yangına müdahale çalışmaları, bölgede oluşturulan yangın yönetim merkezinden koordine ediliyor. Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, yangın yönetim merkezinde çalışmaları takip ederek ekiplerin sevk ve idaresini sağlıyor.

AKŞAM SAATLERİNDE KARA MÜDAHALESİ YOĞUNLAŞTI

Havanın kararmasıyla birlikte hava araçlarının kullanımının sona ermesi üzerine yangına müdahale çalışmaları karadan sürdürülüyor. Arazözler ve iş makineleriyle yangının ilerleyişinin önüne geçilmeye çalışılırken, orman işçileri de alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba gösteriyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni ve etkilediği alanın büyüklüğünün, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak incelemelerle netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Eve girdi bir daha çıkamadı: İşte ünlü oyuncunun son görüntüleri

Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı

Rusya açık açık ilan etti: Bu gerçek bir savaşın başlangıcı...
DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz

Yeni dönem, yeni isim! DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nazilli'de çatıya düşen dana kurtarıldı

Yerde serbest bıraktı, evde otururken gökte buldu
Serhat Kılıç’ın 8 yıllık aşkından yürek yakan sözler: Beni hasretine mahkum ettin

Cansız bedenini o bulmuştu: Serhat Kılıç'ın 8 yıllık aşkından acı veda
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli 10 numaraları! Arda Güler yıldızları solladı

Yine göğsümüzü kabarttı

Altın alışverişinde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapanıyor

Altın alışverişinde yeni dönem! Kuyumcuya gitme devri kapanıyor
İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu

İran kozunu oynadı! İşte misilleme görüntüleri
Husilerden Suudi Arabistan destekli güçlerin toplantısına balistik füze saldırısı

Suudi destekli güçlerin toplantısına füze yağdırdılar
İş insanı tutuklandı! Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi

İş insanı fuhuştan tutuklandı! Bakanlıktan fotoğrafa açıklama geldi