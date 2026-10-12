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Antalya Serik'te konteyner evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi.

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Antalya Serik'te konteyner evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi.
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Antalya'nın Serik ilçesinde Merkez Mahallesi'ndeki ev olarak kullanılan konteynerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiyenin söndürdüğü yangında konteyner ev kullanılamaz hale gelirken, polis inceleme başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ev olarak kullanılan konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Mahallesi'ndeki konteyner evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, konteyner ev kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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