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Antalya Serik'te garajda yanan otomobilin alevleri birinci kattaki eve sıçradı

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Antalya’nın Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi’nde garajda park halindeki otomobilde çıkan yangın, binanın birinci katındaki eve sıçradı. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken evin bir odasında hasar oluştu; can kaybı yaşanmadı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir evin garajında park halindeki otomobilde çıkan yangın, binanın birinci katındaki eve sıçradı. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, evin bir odasında hasar oluştu.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Akçaalan Mahallesi 4221 Sokak'ta meydana geldi. Gülsüm Demir'e ait otomobil, garajda park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyerek otomobili saran alevler, garajın üst kısmında bulunan binanın birinci katındaki eve de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi, binanın birinci katındaki evin bir odasında da hasar meydana geldi.

'GELDİĞİMDE BİNA YANIYORDU'

Bina sahibi Ferhat Keskin, yangın sırasında evde olmadığını belirterek, "Saat 21.00- 22.00 gibi arkadaşımın yanına gitmiştim. Geri geldiğimde bina yanıyordu. Geldiğimde birinci katta her taraf yanmıştı. Araç da bir yakınımıza ait" dedi.

Akçaalan Mahalle Muhtarı Soner Taşar da yangında can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, ""Mahallemizde yanan araç kullanılamaz hale geldi. Binanın birinci katında bulunan bir evin odası da zarar gördü. Çok şükür can kaybı yok" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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