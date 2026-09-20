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Antalya Serik'te garaj yangınının kundaklama olduğu belirlendi, A.K. gözaltına alındı

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Antalya Serik'te garajda park halindeki otomobilde başlayıp 3 katlı binanın birinci katındaki eve sıçrayan yangının kundaklama olduğu belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sonrası kundakçı A.K., yakalanarak gözaltına alındı.

YANGININ NEDENİ KUNDAKLAMA

Antalya'nın Serik ilçesinde garajda park halindeki otomobilde başlayıp, 3 katlı binanın birinci katındaki eve sıçrayan yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Yangının başlangıç anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kimliğini gizlemek amacıyla üzerine siyah çöp poşeti geçiren bir kişinin motosikletle garajın önüne geldiği, ardından kısa sürede alevlerin yükselmeye başladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin incelenmesinin ardından yangının çıkış nedeninin kundaklama olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde, Kundaklayan kişininA.K. olduğu belirlendi. A.K., yakalanarak gözaltına alındı.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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