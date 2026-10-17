Antalya Serik'te devrilen motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya Serik'te devrilen motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Serik ilçesinde Töngüşlü Mahallesi Hacıosmanlar mevkisinde yoldan çıkarak devrilen motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi, ceset adli tıp morguna kaldırıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Gürkan Eşli (16) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Töngüşlü Mahallesi Hacıosmanlar mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Eşli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, ekiplerin incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA