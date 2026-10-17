Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Antalya Serik'te devrilen motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Serik'te devrilen motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde Töngüşlü Mahallesi Hacıosmanlar mevkisinde yoldan çıkarak devrilen motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi, ceset adli tıp morguna kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Gürkan Eşli (16) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Töngüşlü Mahallesi Hacıosmanlar mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Eşli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, ekiplerin incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 48 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe 6-0 yenildi, İngilizler onun peşine düştü

Peşine düştüler! Fener'in yıldızı yuvadan uçuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahalledeki herkesin soyadı aynı: Bazen faturamı başkası ödüyor

Mahalledeki herkesin soyadı aynı: Bazen faturamı başkası ödüyor
Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor

Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
Beşiktaş resmen açıkladı! Orkun Kökçü'den kötü haber

Eyvahlar olsun! Kötü haber gece yarısı geldi

Etimesgut Belediyesi soruşturmasında iki başkan yardımcısı dahil 7 kişi tutuklandı

2. dalga operasyonda sağ ve sol kolu tutuklandı, 9 kişi itirafçı oldu
PKK elebaşlarına ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz

PKK elebaşlarına ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz
Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan'ı tedirgin etti: Allah korusun

Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan'ı tedirgin etti
Soner Olgun'un vefatının ardından yıllar önceki sözleri yeniden gündeme geldi: Çok insan çaresizlik içinde ölüp gidiyor

Soner Olgun'un vefatı sonrası yıllar önceki sözleri gündeme geldi