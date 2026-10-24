Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya Serik'te denizde fenalaşan 77 yaşındaki Rus turist hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Serik'te denizde fenalaşan 77 yaşındaki Rus turist hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde Boğazkent Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelin sahilinde denize giren 77 yaşındaki Rus turist, fenalaşarak hareketsiz kalınca denizden çıkarıldı. Sahilde ilk müdahalesi yapılan turist, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı; polisin incelemesi sürüyor.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde denizde fenalaşan Rusya uyruklu Alena Sheuchyk (77), götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Boğazkent Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin sahilinde meydana geldi. Denize giren Alena Sheuchyk, bir süre sonra fenalaştı. Sheuchyk'in suda hareketsiz kaldığını fark eden diğer turistler, durumu cankurtarana bildirdi. Cankurtaran tarafından denizden çıkarılarak kıyıya getirilen Sheuchyk'e, sahilde uzun süre ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla özel bir hastaneye götürülen Alena Sheuchyk, kurtarılamadı.

Olaya ilişkin polisin incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 29 sitede yayınlandı.
Koruyucu ailesi olduğu bebeğe 2 yaşında otizm teşhisi konuldu! Bedia Pişkin: Ömrümüz yettiğince bakacağız

21 günlükken kucağına aldı! Otizm teşhisinden sonra verdiği söz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Bir maç daha var

Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Herkes şaşkın
Niğde’de bedava terlik izdihamı! Vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

Esnafın duyurusu yetti: Küçük bir jest bir anda kontrolden çıktı

Muğla merkezli ihale soruşturmasında 18 tutuklama

Yapılmayan işleri yapılmış göstermişler! Başkan ve oğlu tutuklandı
Maltepe'de gecekondu yangını! 12 yaşındaki İbrahim kurtarılamadı, anne ve babası yaralı

Alevlerin arasında kaldılar! 12 yaşındaki İbrahim kurtarılamadı
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti

Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı
Kediyi kurtarmak isterken korkuluk koptu! Bursa'da SRC eğitmeni 3. kattan düşüp öldü

Yavru kedi için uzandı, korkuluk elinde kaldı! 3. kattan düştü