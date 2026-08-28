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Antalya - Serik'te 3 mahallede zirai alan yangını

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Antalya'nın Serik ilçesinde Yeşilyurt, Kozan ve Kürüş mahallelerindeki zirai alanlarda çıkan üç ayrı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınlarda zeytin ve meyve ağaçları zarar gördü, saman balyaları yandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Yeşilyurt, Kozan ve Kürüş mahallelerindeki zirai alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Serik ilçesindeki ilk zirai alan yangını saat 11.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonetin yol kenarındaki elektrik direğine çarpmasıyla kopan kablodan sıçrayan kıvılcımlar otları tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye müdahale etti. Alevlerden yol kenarındaki zeytin ağaçları ve zirai alanın bir bölümü zarar gördü.

Kozan Mahallesi'ndeki zirai alanda saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla yayılan yangın, orman işletme müdürlüğü, itfaiye ve vatandaşların çabasıyla söndürüldü. Alevlerden dolayı meyve ağaçları zarar gördü.

Kürüş Mahallesi'nde ise saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle zirai alanda yangın çıktı. Yol kenarındaki otlardan tarım arazisine sıçrayan yangında römork üzerindeki saman balyaları alev aldı. Çevredeki ağaçların zarar gördüğü yangın itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Kürüş Mahalle Muhtarı Ferhat Demir, "Yangını öğrenince olay yerine geldim. İhbarda bulunduk. İtfaiye ekibi ile iş makinesi geldi. Hızlı müdahaleyle yangın büyümeden, evlere sıçramadan söndürüldü" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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