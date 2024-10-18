Antalya Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği Açıldı
Antalya Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği'nin açılışı yapıldı. Açılışta İl Sağlık Müdürü ve üniversite rektör yardımcısı gibi önemli isimler yer aldı. Ayrıca açılış etkinliği kapsamında bir sempozyum düzenlendi.
Antalya Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği'nin açılışı gerçekleştirildi.
Açılışa, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, hastane başhekimi Doç. Dr. Nedim Ongun, Radyasyon Onkolojisi Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Eda Küçüktülü, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği yönetim kurulu üyeleri, hastane yöneticileri ve çalışanları katıldı.
Açılış nedeniyle sempozyum da düzenlendi.