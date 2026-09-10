Antalya - Phaselis'te deniz bariyeri ve çöp kapar uygulaması

ANTALYA Mavi Akdeniz İnisiyatifi'nin uygulamaları kapsamında Phaselis Antik Kenti Güney Limanı'nda 575 metre uzunluğunda deniz bariyeri sistemi ile 2 çöp kapar hizmete alındı.

Antalya'da deniz ekosisteminin korunması ve denizlerdeki atık kirliliğine karşı farkındalık oluşturulması amacıyla hayata geçirilen Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında önemli bir adım daha atıldı. Phaselis Antik Kenti Güney Limanı'nda, denizlerdeki atıkların yayılımını engellemek amacıyla sponsor desteğiyle temin edilen 575 metre uzunluğunda deniz bariyeri sistemi ile deniz yüzeyindeki atıkların etkin bir şekilde toplanmasını sağlayacak 2 çöp kapar, düzenlenen programla hizmete alındı.

Phaselis Antik Kenti Güney Limanı'nda düzenlenen programa Vali Hulusi Şahin ve eşi Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Mustafa Söylemez, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsmail Öntaş, QTerminals Antalya Genel Müdürü Hüseyin Sipahioğlu ile kamu kurum ve kuruluş yetkilileri katıldı.

'ÇALIŞMALARIMIZIN SONUÇLARINI ALMAYA BAŞLADIK'

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yılbaşından bu yana Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında yürütülen çalışmaların sonuçlarını vermeye başladığını belirten Vali Hulusi Şahin, "Bariyer uygulamamızın ilkini Kemer Phaselis Koyu'muzda gerçekleştirdik. 575 metre uzunluğunda bariyerimiz takıldı. Ayrıca 2 de uzaktan kumandalı çöp kapar temin edildi" dedi. Vali Şahin, çalışmanın hayata geçirilmesine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

'UYGULAMALARIMIZ ANTALYA GENELİNDE YAYGINLAŞACAK'

Antalya genelinde benzer uygulamaların yaygınlaştırılacağını belirten Vali Şahin, "Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'yla Antalya'daki bütün ırmakların ağızlarına bu tarzda bariyer uygulamasına yönelik bir protokol imzalayacağız. Sadece finansal destek yetmiyor, aynı zamanda bunun işletilmesi lazım. Bu konuda da Büyükşehir Belediyemiz de protokolün bir tarafı olacak ve işletilmesini de ilçe belediyeleriyle organize bir şekilde yapacak" şeklinde konuştu.

'ATIKLARI KAYNAĞINDA BERTARAF ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Uygulamanın Phaselis Antik Kenti'nin doğal ve tarihi değerlerinin korunmasına önemli katkı sağlayacağını belirten ve çalışmaların temel amacının yalnızca denize ulaşan atıkları toplamak olmadığını vurgulayan Vali Şahin, "Asıl hedefimiz atıkları kaynağında önlemek. Sıfır Atık Vakfımızla İstanbul'da bir çalışma yaptık. COP31 çerçevesinde atıkların geri dönüşümü, kaynağında bertaraf edilmesi konusunda da çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Basın açıklamasının ardından Vali Hulusi Şahin tarafından Hüseyin Sipahioğlu'na teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı