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Antalya- Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

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ANTALYA'nın Finike ilçesinde çarpışan 2 otomobilden biri şarampole yuvarlandığı kazada sürücüler yaralandı.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde çarpışan 2 otomobilden biri şarampole yuvarlandığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Finike- Kumluca yolunda meydana geldi. Ramazan K.'nin (38) kullandığı 07 BRB 660 plakalı otomobille Çiğdem T.'nin (67) kullandığı 07 TJ 379 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan araçlardan biri yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüler hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahale sonrası hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- kamera: Mahir ÇEVİREN/FİNİKE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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