Haberler

Antalya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Valiliği, Serik merkezli 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Depremi hisseden vatandaşlar, sarsıntının şiddetini aktardı.

VALİLİK: OLUMSUZ DURUM YOK

Antalya Valiliği, Serik merkezli deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Saat 13.21'de merkez üssü Serik (Antalya) olan 4.9 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

'ÇOK ŞİDDETLİ HİSSETTİK'

Depremin merkez üssü Serik'te esnaflık yapan Yaşar Şimsek, "Çok şiddetli hissettik. Ayaklarımın altında karolar sallanıyordu. Taburenin üzerinde oturuyorduk, çok hissedilecek şekilde sallandı" dedi. Şimşek'in eşi Gülhan Şimsek ise "Taburenin üzerinde oturuyorduk, tabure gitti geldi. İlk defa depremi bu kadar hissettimö diye konuştu.

HABER: Namık Kemal Kılınç

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Zorbay Küçük'ün aralarında olduğu 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
title