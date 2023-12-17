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Antalya'nın Kumluca ilçesinde Gelidonya bölgesi nergis çiçekleriyle sarı beyaz renklere büründü

17 Aralık 2023 15:48 Güncelleme: 15:50 Abone Ol

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan Gelidonya bölgesi, nergis çiçeklerinin yoğun bir şekilde açmasıyla sarı beyaz renklere büründü. Mavikent Mahallesi'nde yer alan bölge, doğa yürüyüşü yapmak ve fotoğraf çekmek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.