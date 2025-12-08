Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde saat 03:31'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 20,75 kilometre olarak belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03: 31'de merkez üssü Konyaaltı olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 20,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel