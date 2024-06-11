Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı
Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi Soğucaksu mevkisinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangın bölgesine sevk edildi ve alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Ovacık Mahallesi Soğucaksu mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangın bölgesine sevk edildi.
Ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.