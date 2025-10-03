Antalya'nın Kaş İlçesinde Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kaş ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Bazı araçlar mahsur kalırken, belediye ekipleri bölgede çalışmalara başladı.
İlçe merkezi ve mahallelerde kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle bazı araçlar yollarda oluşan su birikintilerinde mahsur kaldı. Sürücüler, araçlarını bulunduğu yerden çıkarmakta güçlük yaşarken, belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Sağanak sırasında vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, esnaf dükkanlarının önünde biriken suları tahliye etmeye çalıştı.
Trafikte ise yer yer aksamalar meydana geldi.
