Antalya'nın Kaş ilçesinde çok sayıda yaralıyla kaza meydana geldi
Antalya'nın Kaş ilçesinde 3 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.
Antalya'nın Kaş ilçesinde 3 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Serhat Yağmahan yönetimindeki 34 GY 6449 plakalı otomobil, Yeşilköy Mahallesi D-400 kara yolu Gazi Kavşağı'nda önce Salih Uzun'un kullandığı 06 ETH 756 plakalı otomobil ile ardından Fuat Akyüz idaresindeki 54 DS 660 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler Serhat Yağmahan, Salih Uzun ile Sibel Uzun, Mustafa Uzun, Mesude Çiğdemoğlu, Özge Çiğdemoğlu ve Yakup Şimşek yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel