Haberler

Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Kaş açıkları olarak belirlenirken, en yakın yerleşim merkezine 145 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 08.35'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kaş açıkları olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin en yakın yerleşim merkezine 145 kilometre uzaklıkta ve 12,5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu

Başkent saldırı altında, art arda büyük patlamalar meydana geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Programa damga vuran an: Müsavat Dervişoğlu ile Oğuzhan Uğur konuşurken 'ölüm' haberi geldi

Programa damga vuran an: Konuştukları sırada "ölüm" haberi geldi
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor

Bu kucaklama boşuna değilmiş: Netanyahu istediğini aldı
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da 'düşeceğini' iddia etti

Dünyayı bitirmeyi kafasına koymuş: İran'dan sonra o ülke de düşecek
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
Aslıhan Turan'ın otomobili ve çantası fiyatıyla gündem oldu

Onu görenler dönüp bir daha baktı! Hem arabası hem çantaları dillerde