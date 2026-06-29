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Antalya'daki iklim değişikliği uyum projeleri Çin'de anlatıldı

Antalya'daki iklim değişikliği uyum projeleri Çin'de anlatıldı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli, Çin'in Xiamen kentinde düzenlenen uluslararası seminerde deniz kaynaklarının korunması, yeşil alan yönetimi ve iklim değişikliğine uyum projelerini anlattı.

Antalya'da yürütülen çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları, yeşil alan yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklim değişikliğine uyum projeleri, Çin'deki uluslararası seminerde anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Xiamen kentinde düzenlenen Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Deniz Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Semineri'ne Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personelleri kimyager Dr. Merih Zeynep Çetin ve Su Ürünleri Yüksek Mühendisi İpek Korlu katıldı.

Çetin ve Korlu, program kapsamında deniz kaynaklarının korunması, kıyı alanlarının sürdürülebilir yönetimi, mavi ekonomi uygulamaları, iklim değişikliğinin deniz ekosistemleri üzerindeki etkileri ve doğa temelli çözümler konularında katılımcılarla deneyim paylaşımında bulundu.

Ayrıca programda, Antalya'da yürütülen çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları, yeşil alan yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklim değişikliğine uyum projeleri anlatıldı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
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