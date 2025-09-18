Antalya'nın Aksu İlçesinde Orman Yangını
Antalya'nın Aksu ilçesinde iki farklı noktada çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor. Ekipler, Macun Mahallesi'ndeki yangına henüz belirlenemeyen bir nedenle müdahale ediyor.
Antalya'nın Aksu ilçesinde iki farklı noktada ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Macun Mahallesi'nde Milli Eğitim lojmanlarının bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, AA muhabirine, bölgede 2 farklı noktada yangın çıktığını ve tüm ekiplerin seferber edildiğini söyledi.
Şahin, bölgede söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel