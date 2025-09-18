Haberler

Antalya'nın Aksu İlçesinde Orman Yangını

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde iki farklı noktada çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor. Ekipler, Macun Mahallesi'ndeki yangına henüz belirlenemeyen bir nedenle müdahale ediyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde iki farklı noktada ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Macun Mahallesi'nde Milli Eğitim lojmanlarının bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, AA muhabirine, bölgede 2 farklı noktada yangın çıktığını ve tüm ekiplerin seferber edildiğini söyledi.

Şahin, bölgede söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel
3 kadın yarı çıplak arabada dans etti, gören şaştı kaldı

3 kadın yarı çıplak arabada dans etti, gören şaştı kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız yurdundaki skandal büyüyor: Öğrencilerden biri, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı

Kız yurdunda kalan öğrenci, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.