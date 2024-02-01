Antalya'nın Aksu belediyesinde ahlaksız pazarlık: 4 gece yetmez, sen çok pahalıya geliyorsun
Antalya'nın Aksu Belediyesi'nde görevli bir bürokratın binasını yıkmamak için yabancı uyruklu bir kadınla ahlaksız teklif pazarlığı yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Videoda şahsın "4 gece yetmez, sen çok pahalıya geliyorsun. Ben onların evini yıktım ama seni böyle idare edeceğiz" ifadelerini kullandığı duyulurken, ifşa olan video sonrası Aksu Belediyesi'nden yapılan açıklamada söz konusu personelle ilişiğin kesildiği duyuruldu.
Antalya'nın Aksu Belediyesi'nde yaşanan bir skandala ilişkin görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Belediyede görevli bürokratın binasını yıkmamak adına yabancı uyruklu kadınla ahlaksız bir pazarlığa giriştiği anlara ilişkin video büyük tepki çekti.
"4 GECE YETMEZ, SEN ÇOK PAHALIYA GELİYORSUN"
Müdür olduğu ifade edilen söz konusu personelin, yabancı uyruklu kadına "4 gece yetmez, sen çok pahalıya geliyorsun. Ben onların evini yıktım ama seni böyle idare edeceğiz" dediği duyulurken, videonun ifşa olması sonrası belediye yetkilileri de harekete geçti.
AKSU BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ
Aksu Belediyesi'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Son günlerde bir belediye personelimiz ile ilgili bir takım iddialar ortaya atılmaktadır. Söz konusu personelin belediyemizle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri yer aldı.