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Antalya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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Antalya merkezli 5 ilde yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında 4 şüpheli tutuklandı.

Antalya merkezli 5 ilde yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında 4 şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, faaliyet alanları turizm, inşaat, gıda ve temizlik ürünleri olarak bildirilen bir şirketin, piyasadan yüksek miktarda mal temin edebilmek amacıyla devralınması şüpheli bulundu.

Şirketi satın alan kişilerin ticari faaliyetlerini inceleyen ekipler, şüphelilerin piyasada güvenilirliği bulunan küçük şirketleri satın aldıktan sonra bir süre düzenli ticaret yaptıklarını belirledi.

Şüphelilerin bu yöntemle çek ve bankacılık sistemindeki güvenilirliklerini artırdıkları, ardından çok sayıda firmadan ileri vadeli çekler karşılığında yüksek tutarlı mal aldıkları tespit edildi.

Söz konusu malların çeklerin vadeleri gelmeden elden çıkarıldığı ve bu yöntemle piyasada yaklaşık 200 milyon liralık dolandırıcılık gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Soruşturmanın ilk aşamasında düzenlenen operasyonda Y.C.L, E.G, M.Y. ve C.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Antalya, Isparta ve Ankara'daki şirketler kullanılmış

Soruşturmanın devamında şüphelilerin beyanları, müşteki anlatımları, ele geçirilen çek ve belgeler ile sonradan temin edilen Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri incelendi.

İncelemelerde, dolandırıcılık eylemlerinin satın alınan şirketle sınırlı olmadığı, farklı illerdeki kişi ve şirketler üzerinden de sürdürüldüğü belirlendi.

Yapılanmanın Ö.Ç. yönetiminde faaliyet gösterdiği, Y.Ö, V.Ç. ve İ.Ç'nin organizasyonda çeşitli görevler üstlendiği ileri sürüldü.

Antalya, Isparta ve Ankara'da bağlantılı şirketlerin malın temini, depolanması, sevki, satışı ve para hareketlerinde kullanıldığı yönünde tespitler yapılması üzerine Ö.Ç, D.Ç, V.Ç, İ.Ç, Y.Ö, A.C, M.N. ve E.Ö. hakkında da gözaltı kararı verildi.

5 ilde eş zamanlı operasyon

Antalya, Afyonkarahisar, Ankara, Hatay ve Van'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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